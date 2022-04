¡Sin miedo a nada! Anthony Aranda causó bastante polémica cuando mencionó que tenía la intención de viajar con Melissa Paredes y su hija a Disney, pero no se pudo porque Rodrigo Cuba no dio el permiso correspondiente. Y es que este hecho desató la evidente molestia del futbolista, quien no dudó en pronunciarse frente a las cámaras de “Amor y Fuego”, asegurando que todo tema relacionado a su pequeña, lo verá estrictamente con la mamá de ella.

“Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero bueno, ya habrá oportunidad”, esto fue lo que dijo el ‘Activador’ cuando le preguntaron por qué no se iba al extranjero con su pareja.

Sin embargo, Rodrigo Cuba a través de su cuenta oficial de Instagram decidió enviarle su chiquita al bailarín presumiendo los viajes que realizó junto a su hija al extranjero y en compañía de Melissa Paredes.

En la historia del jugador del Sport Boys, se logra ver el refrigerador lleno de instantáneas de Cuba junto a su pequeña. El primero de los viajes con Mía a Disney fue cuando estaba en la barriga de su mamá y otro cuando apenas tenía dos años de edad.

Asimismo, se aprecian otras fotos cuando la parejita visitó países como Aruba, Jamaica y Colombia.

