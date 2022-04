¡Se encienden las alarmas! La ruptura entre Vania Bludau y Mario Irivarren ha desatado una gran polémica en la farándula local, pues varios personajes cercanos a la parejita aseguran que ya venían teniendo problemas desde hace algunas semanas atrás.

Una de ellas fue Angie Arizaga, quien compitió con ellos en el programa “En esta cocina mando yo”, el cual fue grabado hace dos semanas atrás y que se emitirá HOY domingo 3 de abril.

Y es que la popular ‘Negrita’ confesó que desde que compitió junto a su pareja Jota Benz en el programa que conduce Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, Mario y Vania ya se habían peleado.

“Nosotros ya hemos demostrado que somos un buen equipo en la cocina. Si Jota y yo hemos llegado a la semifinal es porque tenemos buena comunicación. Yo soy buena dirigiendo y Jota es bueno poniendo su sazón, felizmente, Laurita, su mamá, le enseñó a cocinar desde pequeño”, dijo la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que cuando fue consultada por sus contrincantes en la cocina, se le salió una infidencia. “La verdad no me percaté de ellos hasta el final del programa, creo que se fueron peleados por la locura de la cocina o ya estaban peleados. Igual, tanto ellos como nosotros hicimos de todo para pasar a la final, ya lo verán este domingo”, agregó para Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO