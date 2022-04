El popular boxeador Jonathan Maicelo conversó con el youtuber ChiquiWilo en su canal de YouTube donde reveló porque nunca participó en el reality juvenil “Combate”, donde su archienemigo “Pantera” Zegarra era una de las figuras del programa.

“¿Combate o Esto es guerra?”, le preguntaron a Jonathan Maicelo.

“Nunca he estado en un reality (...) Yo peleé en canal 4 y canal 4 tenía este programa (EEG) y me invitaron por los contratos que se hacen. ATV tenía este otro programa que mencionaste (Combate) y por contrato tenía que ir, pero no es yo haya estado en un reality, nunca me puse una camiseta de tigre o de león”, respondió.

Luego, el ‘Rocky de los Barracones’ contó que le ofrecieron 40 mil dólares si es que aparecía en el reality Combate por cinco días, pero él rechazó la propuesta.

“Te voy a contar una cosa y sabes porque te lo voy a contar, porque tengo el contrato que me mandaron. A mí me ofrecieron 40 mil dólares para ir a Combate solo cinco días”, contó Maicelo.

“El detalle es que yo estaba muy enfocado en mi carrera y si no lo hubiese estado, lo habría estado en mi gimnasio y tenía ya mi restaurante, así que rechacé esa oferta bastante generosa (...) En ese entonces el productor era Ney Guerrero y él fue el que me envió esa vaina,”, agregó.

