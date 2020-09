Ethel Pozo opinó sobre las últimas declaraciones de Kate Candela, quien aseguró que desde que Daniela Darcourt es solista, no suelta a Yahaira Plasencia y que siempre justifica lo que dice, aduciendo que es broma.

Ethel Pozo arremetió contra Kate Candela diciéndole que no es la forma de “promocionar” el concierto de Yahaira Plasencia donde va a participar.

“Yo opino que no tiene vela en este entierro. ¿Por qué Kate se lanza contra Daniela? Si va promocionar el concierto con Yahaira, que lo promociono con las coreografías que va hacer, con las canciones que va cantar. Esa no es la forma Kate, si alguien te ha dicho eso, no considero que aporte a la imagen tan bonita que tenías en El Gran Show. Daniela Darcourt es una gran dama”, dijo Ethel Pozo en “América Hoy”.

Ethel Pozo aseguró que Kate Candela tiene voz y talento, por lo que no debería meterse en los posibles problemas que tendría Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia.

“Este es una recurso muy populista. Ella tiene talento. ¿Por qué no se hace famosa con su voz? Daniela y Yahaira tendrán su tema. Kate, no tienes por qué meterte ahí, Más bien cuéntanos cómo ter estas preparando para el concierto de Yahaira”, finalizó.

