Ethel Pozo sorprendió una vez más al referirse a Magaly Medina y llenarla de elogios. Pero lo que causó sorpresa fue que no descarta tener en su programa “América Hoy” (antes "El show después del show”) a Rodrigo González, crítico acérrimo de su mamá Gisela Valcárcel.

“A mí me encanta Magaly, me gusta porque es una persona que critica y esa es su función. Es una mujer de éxito. ¿Si existe la posibilidad de que nos juntemos y la traiga al programa? Yo no tengo ningún problema, pero por acuerdo de los canales no lo creo”, señaló.

Consultada si no tendría reparo en invitar a “Peluchín”, pese a que ha sido duro con la “Señito”, dijo que “para nada, no he visto (sus críticas vía las redes sociales). Pero en todos los países existen personas así. Yo no tendría ningún problema en compartir con él, hemos tenido oportunidades de juntarnos en eventos sociales. Siempre lo he saludado, no tengo problema. Hay que tomar en cuenta que él es un personaje”, expresó.

COMPETENCIA

De otro lado, Ethel se refirió a la competencia, en relación a “Mujeres arriba” y al nuevo programa que alista Ney Guerrero.

“El show después del show’ era un formato en el que se desarrollaba las incidencias de “El Gran Show”, el cambio de nombre va por ahí. Respecto a “Mujeres” y lo de Ney me parece bien que siempre existan alternativas para el público. Para nosotros es un regalo que otras productoras apuesten por ese horario y quieran competir”, indicó.

