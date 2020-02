Mathías Brivio aclaró que su salida de América Televisión se dio en los “mejores términos” pese a que ahora fue presentado como el nuevo conductor de “La máscara”, reality que Ricado Morán produce para Latina.

“Feliz de asumir un nuevo reto en mi carrera, un reto tan bonita como “La máscara”, un formato internacional que le ha ido muy bien donde ha estado”, dijo Mathías Brivio en rueda de prensa.

El exconductor de “Esto es guerra” explicó que decidió aceptar la propuesta porque el programa es un día a la semana: “Este es un programa que sale los sábados, por lo tanto mi familia está de lunes a viernes conmigo que era algo que yo no pude tener durante ocho años. No me quejo porque finalmente es un trabajo y uno siempre tiene que estar agradecido con la vida y con Dios por tener un trabajo, pero llegó un punto en que quería estar un poco más en la casa”.

“Yo no renuncié, yo simplemente no renové contrato. Agradezco a la gente de América, a la gente de ProTV, porque se portaron muy bien conmigo”, aclaró Brivio.

Asimismo, Mathías Brivio se mostró contento por este nuevo reto en su carrera: “Es un reto importante, la vida está llena de retos (...) lo tomo con muchísima responsabilidad y no con miedo".

En tanto, el flamante jale de Latina señaló estar feliz por el ingreso de Jazmín Pinedo a “Esto es guerra”: “Me parece muy bien por ella”.

Video: Marisol Mayta

VIDEOS RECOMENDADOS

EEG- diario ojo

TE PUEDE INTERESAR