La conductora Ethel Pozo pidió respetar el dolor de los familiares del actor Diego Bertie tras la confirmación de su muerte este viernes 5 de agosto de 2022 tras una caída desde el piso 14 de su edificio ubicado en el distrito de Miraflores.

“Seguramente en los noticieros, en la noche, en los dominicales verán la criminalística y todo, pero yo considero que por respeto a la gran carrera, al gran ser humano que es Diego Bertie, esta mañana nosotros tenemos que honrar su paso por esta vida, por la televisión, por el teatro, por todo lo que él significó. Las condolencias, como dijo Janet, a su familia, a su hija”, dijo Ethel Pozo.

Por su parte, el reportero de América Hoy informó que algunos familiares se encontraban al interior del hospital Casimiro Ulloa: “Se encuentra el hermano reunido con algunos familiares que todavía no se han podido identificar, no los hemos podido ver, pero sí hay familiares dentro imagino que haciendo todas las gestiones respectivas. Nosotros estamos esperando tener más información para poder brindarles a ustedes y tratar de repente de poder conversar con alguno de los familiares y poder recoger su sentir”.

Sin embargo, Ethel Pozo pidió no abordar a los familiares del actor, ya que están pasando por un momento muy difícil: “Con mucho respeto, por favor, Oswaldo, no es necesario. Si ellos quieren, no es necesario, como te repito, en esta mañana vamos a honrar al gran Diego Bertie y todo lo que fue”.

Asimismo, la conductora recordó que Diego Bertie estuvo en el programa hace pocos días: “El 22 de julio, hace tan solo dos viernes, paradójicamente dos viernes, estuvo aquí en América hoy, en lo que sería y jamás lo hubiéramos pensado, ni él mismo ni nadie en este planeta, que sería su última aparición en televisión. Nos visitó, fue tan cálido que todo el equipo de producción y los conductores aún sentimos su buena energía”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR