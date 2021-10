¡Fuego! Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al comentar que no permitiría que Christian Domínguez le organice la despedida de soltero a su novio Julián Alexander. Sin embargo, la conductora no esperó que la psicóloga, Lizbeth Cueva, la criticara duramente por este hecho.

Recordemos que el pasado viernes, la hija de Gisela Valcárcel se negó a encargarle dicho evento al cumbiambero, debido al historial amoroso que tendría.

Frente a este hecho, Cueva aprovechó en corregirla. “Ethel te estás contradiciendo, un tiempo decía que creías en su cambio, pero ahora dices que no haga la despedida de soltero de tu novio”, comenzó diciendo.

Al escuchar estas palabras, la presentadora de ‘América Hoy’ no dudó en defenderse. “Fui muy sincera, debí decir normal, confío. No soy tóxica, pero me cercan con la pregunta y estoy en vivo”, dijo.

“Un consejito te voy a dejar: No seas muy territorial. Todo le crees a la pareja, los defectos son chiquitos y las virtudes grandes. El tiempo es importante”, agregó la especialistas.

