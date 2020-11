Ethel Pozo reveló que sus dos hijas, Doménica y Luana, le han pedido que tenga otro bebé.

En diálogo con “Estás en todas”, programa de América TV, la hija de Gisela Valcárcel contó que “ellas quieren hermanos”.

“Me presionan horrible”, afirmó Ethel Pozo entre risas.

Según Ethel Pozo, Gisela Valcárcel no pide más nietos, pero los recibiría feliz: “Mi mamá se ríe, no dice nada. Lo que Dios quiera, me dice”.

“Doménica, la mayor, me mira, se ríe, si Dios quiere y me manda un bebé, tranquila, pero la chiquita, Luana, quiere un bebé”, agregó.

Asimismo, Ethel Pozo explicó que sus hijas le han pedido que congele sus óvulos para tener más bebés.

