Este jueves 24 de febrero de 2022, las conductoras Brunella Horna y Janet Barboza invitaron a Anthony Aranda, el ‘activador’, al programa América Hoy, pero Ethel Pozo se mostró en contra y aseguró que no le gustaría ver a la pareja de Melissa Paredes.

Inicialmente, al ver el saludo y el beso que Anthony Aranda mandó a Janet Barboza, Ethel Pozo dijo: “Yo lo que entiendo es que la gente es muy voluble, o sea, un día dice ‘quién es, perdón, cómo, qué programa’, y ahora un saludo para la señora Janet”.

“Es que es el beso de Judas, mi querida Ethel Rocío Pozo, pero ‘activador’, al ‘guerrero’ Anthony Aranda me quiero dirigir: yo no quiero ningún saludo, lo que yo quiero es que vengas acá porque me gustaría preguntarte algunas cositas”, manifestó Janet Barboza.

“Bueno, acá públicamente podemos hacerle la invitación a Anthony Aranda, a la manager Melissa Paredes”, señaló Brunella Horna, pero Ethel Pozo dejó entrever que no le gustaría entrevistarlo.

“Ah ¿tú te unes a esto? Veo que son igualitas, son igualitas. No, yo como siempre te lo he dicho, trabajo es trabajo, yo siempre voy a estar aquí, como una vez se lo dije a Christian, pero si me preguntas si quisiera...”, comentó.

“Como mi querida Brunella y yo somos un poquito tóxicas, sí queremos que venga”, dijo Janet Barboza. “Brunella Horna y yo te queremos hacer un pedido y ese es”, agregó.

“Así es, no solamente a él, señora Janet, sino a la manager, a la manager le pedimos que le dé permiso a Anthony Aranda y que venga por favor a América hoy, los vamos a tratar bien, sobre todo la señora”, pidió Brunella.

Sin embargo, Ethel Pozo reiteró que no quiere cruzarse con Anthony Aranda: “Yo creo que voy a seguir firme en mi posición, que ya la saben, pero te repito, Armando, estoy aquí para lo que usted, papá Armando, diga, pero no me gustaría, públicamente lo digo”.

Fuente: América Televisión

