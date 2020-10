La conductora de “América Hoy", Ethel Pozo, sorprendió a propios y extraños al revelar que decidió tomarse unas vacaciones al norte de nuestro país en compañía de sus dos hijas y su madre Gisela Valcárcel.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora se tomó un merecido descanso en medio de la complicada situación que vivimos como país a causa de la pandemia por el COVID-19.

“Llegamos, un rico sol, estamos felices. El vuelo no se movió, ya saben que me da muchísimo miedo las turbulencias, pero no se movió nada gracias a Dios”, expresó Ethel al llegar a Talara.

Ahora, Ethel Pozo se ha mostrado sumamente feliz de poder compartir con sus seres queridos momentos muy especiales y amorosos a pesar de las adversidades que presenta la vida.

Ethel Pozo se va de vacaciones - Ojo

