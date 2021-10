La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo se pronuncio sobre los actual situación de las concursantes de “Reinas del Show”. Como se recuerda, Gisela Valcárcel tuvo que cancelar su reality de baile debido al contagio masivo de coronavirus entre su equipo y participantes.

En la última edición del matinal de América, la hija de la “Señito” aseguro que todas las concursantes se encuentran pasando exámenes diarios para descartar el Covid-19.

“Las reinas que han dado negativo, si Dios quiere, las van a ver el próximo sábado, están ensayando algunas en sus casas y solas. Y continuamente todos los días se hacen la prueba molecular para cercar”, comentó en un inicio.

“En la academia no hay nadie, porque como se supo había alguien y el virus corrió muy rápido. Había que cercar a todos y, por supuesto, le mandamos a todos los que se están recuperando, no hay nadie con síntomas fuertes, graves y, por cierto, hay que recalcar que las vacunas son importantes y ayudan a que no hagas un cuadro grave”, añadió Ethel.

Vale indicar que “Reinas del Show” conducido por la rubia presentadora Gisela Valcárcel suspendió su quinta gala como medida de prevención ante los recientes casos positivos de Covid-19 de Melissa Paredes y su pareja de baile Anthony Aranda.

