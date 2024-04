Ethel Pozo realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, luego de arremeter en su programa ‘América Hoy’ contra Natalie Vértiz. Como se recuerda, la modelo mencionó que la casa de la hija de Gisela Valcárcel es igual de grande que la de Jefferson Farfán.

“ Yo no he dado por terminada mi amistad hoy ni ayer, he conversado con Yaco. Ella ha mentido y entiendo que las personas le crean a Natalie, yo digo esto para que se solidaricen, digo lo que es verdad... Mi casa no es igual a la de Jefferson ni me me hago la pobrecita ”, sostuvo.

En ese sentido, Ethel dijo que el conflicto inició cuando Yaco Eskenazi dijo que estaba desempleado y sus declaraciones tuvieron rebote en los medios.

“ El viernes invitamos al Flaco Granda. Él dijo dijo que Yaco ganaba tres veces más que él. Yo no quería decir nada que deje mal parado a quien fue mi compañero y mi amigo. Yo dije que no iba hablar de ese tema porque lo sentía muy alejado de la realidad peruana, fue mi forma de no meter más leña al fuego, pero el sábado en vivo, a la que le dieron fue a mí ”, agregó.

Además, la hija de la ‘Señito’ dio detalles de su llamada con su excompañero tras ser criticada en redes sociales.

“ No ha sido la mejor conversación en estos seis años ”, expresó.

La conductora dijo que quizás fue un malentendido pero le disgustó que colocaran una música de fondo especial mientras Natalie se burlaba de ella.

“ Espero que pueda sentarme con ellos o quizá nunca se dé ”, añadió.

“ Ya me calmé, estaba más molesta en la mañana. No voy a permitir esto, todo tiene un límite. Los años no amistad no se borran, todo eso queda y gracias por escuchar mi parte ”, concluyó.

