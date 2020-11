Ethel Pozo se encuentra viviendo una etapa muy buena en su vida, tanto en el ámbito laboral, como en el profesional. Y es que la conductora de “América Hoy” sorprendió al anunciar que incursionará próximamente como escritora.

La hija de Gisela Valcárcel se mostró muy emocionada con este nuevo proyecto y anunció que su primer libro lleva el título de “Nace una madre, ¿nace la culpa?”.

“Hace 13 años, cuando me convertí en mamá por primera vez, empecé a concebir este sueño. Quería narrar a otras mujeres lo que me estaba pasando. Compartir mis experiencias, esas que nadie me había anticipado y que descubrí poco a poco con la llegada de mi bebé”, comenzó escribiendo.

“Hoy el sueño es una realidad, tengo mi primer libro en mis manos y estoy demasiado feliz de poder compartirlo con ustedes. Me explota el corazón de emoción al escribir estas líneas y por fin contarles que este es mi nuevo bebé”, agregó.