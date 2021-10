Quedó sorprendida. La conductora de televisión, Ethel Pozo, resultó con la boca abierta al darse cuenta que Julián Alexander tiene su sazón en la cocina.

Resulta que Julián Alexander la sorprendió cocinando una lasagna y Ethel Pozo al parecer desconocía de esta habilidad, al punto tuvo que registrarlo y compartirlo en su cuenta de Instagram.

“Ni enterada estaba...ver para creer”, escribió Ethel Pozo y en el video se le escucha decir: “Ver para creer, cocina algo, está cocinando. Está preparando lasagna”.

Un poco avergonzado, Julián Alexander miró al celular y le pidió que ya no le moleste, aunque no perdió la gracia mientras ella lo podía en aprietos. “Todo bajo control..no me fastidies”, le dijo a la hija de Gisela Valcárcel.

Al parecer, Ethel Pozo quedó gratamente sorprendida, porque volvió a recalcar: “Recién nos enteramos y lo reté. Le dije: haber has tú, tu salsa roja, blanca y lo ha hecho este hombre”.

