Ethel Pozo y Christian Domínguez, excompañeros de Melissa Paredes en el magazine ‘América Hoy’, se pronunciaron sobre la supuesta infidelidad de la actriz a su aún esposo Rodrigo Cuba con su bailarín de “Reinas del Show”.

La hija de Gisela Valcárcel y el líder de la “Gran Orquesta Internacional” fueron abordados por los reporteros de espectáculos a su salida de su programa en América TV.

“¿Qué opinas que Melissa siendo tú una de sus mejores amigas no te haya contado nada?”, fue la consulta del reportero de “Al Sexto Día” a Ethel Pozo.

“Ayer he estado muy conmovida… me he tomado pastillas para que me pase el dolor de cabeza.” declaró.

Por su parte, Christian Domínguez se mostró muy consternado con la situación que atraviesa su compañera. “A mi me da mucha pena…saber qué hay tanta gente que goza con el sufrimiento ajeno”, manifestó el recordado ‘Guachimán’.

Estas declaraciones son un adelanto de lo que veremos este sábado a las 10 pm en AL Sexto Dia por Panamericana TV.

