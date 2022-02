La conductora Ethel Pozo y su novio, Julián Alexander, celebraron seis meses de prometidos y mostraron el lugar donde se casarán este año.

En una publicación de Instagram, Ethel Pozo recordó que hace seis meses, su pareja le dio el anillo de compromiso: “Y así, sin darnos cuenta pasaron 6 meses desde que me pediste ser tu esposa y empezar a soñar juntos con ese día. Si, hace 6 meses Julian me pidió la mano ¡ Que rápido pasa el tiempo! Seis meses de novios. Bueno ahora si hemos decidido empezar con los preparativos y hacer de este sueño, una realidad y una historia que recorreremos siempre de la mano (En realidad a mi me gusta ir bien agarradita de la suya)”.

Según Ethel Pozo, inicialmente no estaban de acuerdo sobre el lugar de la boda: “No sabíamos por donde empezar! Quizás lo primero era decidir, donde queríamos casarnos….A la pregunta…..¿Dónde? Julian dijo: Sol….playa. Yo dije: Campo….romántico”.

Afortunadamente, la conductora y su novio llegaron a un acuerdo al visitar un hermoso lugar en el campo: “Entonces decidimos ir con calma hasta que llegue una señal que nos haga sentir que ese era el lugar soñado. Y llegó! Les prometo que llegó apenas conocimos a Argento este hermoso caballito nos llenó de paz y amor apenas lo Vimos. Junto con dos árboles hermosos, fuertes de raíz a punta que iluminan todo el lugar y que demuestran que aunque los años hayan pasado ( imagino muchísimos)”.

“Ellos siguen igual de sólidos. Y así anhelamos que sea siempre nuestra relación, llena de amor, de paz….fuerte para sortear los obstáculos y solida para amarnos y respetarnos con la misma intensidad que aquel 23 de Julio del 2021 en el que dijimos Si. Así empieza nuestro #diariodebodasoñada Te Amo @julian_alexandermujica Siempre ¿Y ustedes, donde quisieran casarse? ¿Cuál es su lugar soñado?”, escribió Ethel Pozo.

