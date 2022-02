¡Fuertes declaraciones! Sheyla Rojas estuvo enlazada con el programa “América Hoy” para contar su verdad sobre la reconciliación con ‘Sir Winston’. Sin embargo, Janet Barboza aprovechó el momento para enviarle unos cuantos dardos a su compañera de trabajo, Ethel Pozo.

“Acá, mi querido Sheyla, si te vamos a preguntar de todo, porque acá no tenemos negocios con Sir Winston”, comenzó diciendo la presentadora, desatando las risas de los presentes en el set de televisión, ya que estaría refiriéndose al esposo de Magaly Medina, quien contó que el notario estaría en negociaciones con el empresario mexicano.

En ese instante, la hija de Gisela Valcárcel quiso poner paños fríos a la situación y trató de calmar a la popular ‘Rulitos’. “No pues, la última vez que hiciste esto de las preguntas y la objetividad, perdimos para siempre una amiga (Melissa Paredes)”, criticó.

Frente a ello, Janet no se quedó callada y le recordó a Ethel que fue ella la que perdió la amistad de Melissa Paredes. “Mi querida Ethel Rocío Pozo, antes que empecemos, te quiero corregir una cosa... No hemos perdido una amiga, tú la has perdido”, dijo entre risas.

“Yo nunca voy a perder amigas por hacer preguntas indiscretas”, replicó la conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Janet Barboza molesta a Ethel Pozo https://www.americatv.com.pe/

