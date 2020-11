Janet Barboza al parecer tendría más de un “enemigo” en la farándula, entre la más destacada estaría la conductora Magaly Medina, quien dio a entender que podría demandar a la popular ‘Rulitos’ por difamación.

Sin embargo, la ‘Urraca’ no sería la única, y así se lo hizo saber el programa “América Hoy”, donde emitieron un informe sobre los invitados que estuvieron en distintas ocasiones en el set de televisión y no la saludaron.

Los personajes más recientes serían Isabel Acevedo, Yahaira Plasencia y Christian Domínguez, quienes no habrían soportado la presencia de la exreina de las Movidas.

“¿No te molesta no tener amigos en la televisión?”, fue la pregunta que le hizo Ethel Pozo a Janet. “Acabas de romper mi corazoncito. Sabes, lo que pasa es que muchas veces se tienen que decir las cosas como son, con respeto y siempre con prudencia, pero hay preguntas que muchos invitados no quieren contestar y alguien tiene que hacerlas”, respondió la popular ‘Rulitos’.

“Es un poco incómodo en ese momento porque los invitados no la saludan, se voltean, no me gustaría estar en esa posición”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina lanza nueva edición de ‘Doctora Sin corazón'