Fuertes declaraciones. Facundo González estuvo como invitado especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultado sobre su acercamiento a Gisela Valcárcel, con quien tiene bastantes coqueteos en “El Gran Show”. Y es que el chico reality se animó hasta bromear a Ethel Pozo al llamarla “hijastra” EN VIVO.

“Ethel siempre me ha recibido muy simpática y alegre, pero desde que le dije hijastra en el programa del otro día, la veo un poco más seria, quizá no siente tanto aprecio. Espero que no, es con todo cariño”, comenzó diciendo el ‘guacho’.

Frente a ello, la conductora del magazine matutino admitió que no le incomoda el supuesto romance que podría tener con su madre, ya que entiende que es parte de la televisión.

“ No, yo sé separar. Cuando la gente me pregunta qué opino, es un tema televisivo, de ustedes, yo separo muy bien (...) Él es libre de hacer lo que quiera en televisión, no voy a venir a juzgar”, dijo la presentadora.

Por otra parte, Facundo no tuvo reparo en aceptar que sí es el colágeno de la popular ‘Señito’, con lo cual se siente muy orgullo. “Sí, yo soy el colágeno de Gisela, de todas maneras... No pude cargarla en esta gala, pero la que viene voy a salir a cargarla de todas maneras. A Giselita le digo que esto recién empieza, ella sabe que yo la amo, y que tranquila, que no la voy a defraudar nunca ” , expresó el extranjero.

