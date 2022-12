No todo es alegría y flores en las redes sociales de Ethel Pozo, ya que dejó ver su enojo con una de sus seguidoras, quien le habló de Anthony Aranda, más conocido como el ‘Activador’, desatando la furia de la engreída de Gisela Valcárcel, a quien además acusaron de falsa.

“Paz y armonía. Para que dios te siga bendiciendo. Paz con Anthony. Si Melissa lo ama, tú no cuentas querida”, fue el comentario de una de las seguidoras de Ethel Pozo que logró desatar la furia de la conductora de ‘América Hoy’, con tan solo mencionarle a la actual pareja de su examiga, Melissa Paredes.

Como era de esperarse, Ethel Pozo no tardó en responder y lo hizo en privado: “Querida, qué tengo que ver con ese hombre. Por qué me escribes eso... Escríbale a ellos”, dejando en claro que no tiene ni quiere tener nada que ver con Melissa Paredes y su ‘Activador’ y no quiere que ni los mencionen.

Otra de sus seguidoras, la acusó de falsa y mentirosa en una de sus publicaciones, pero luego Ethel Pozo borró el comentario de la cibernauta, quien le reclamó en su chat privado, logrando la respuesta de la hija de Gisela Valcárcel: “Daniela, no te conozco, por lo que no podría decir si eres fingida o no. En mi caso soy real 100% y no me gustan las mentiras”.

TE PUEDE INTERESAR