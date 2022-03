Tras más de 30 años de ausencia, Jorge Pozo salió a los medios de comunicación para solicitar apoyo económico a su hija Ethel debido a que está enfermo. Sin embargo, la conductora de televisión tiene las cosas claras y señaló que Gisela Valcárcel siempre fue padre y madre para ella.

Es más, dejó entrever que no le dará dinero a su progenitor, tal como él lo solicitó, debido a que todo su esfuerzo que realiza día a día, desde los 18 años, es para criar a sus hijas Doménica y Luana. Así lo expresó en una entrevista para la web de El Comercio.

“Yo tomo (la denuncia de su padre) muy tranquila porque tengo un hogar formado. A mí me crío Gisela Valcárcel, que todo el mundo conoce, que fue madre y padre para mí. Entonces, con lo que Dios me dio, que es la única mujer que me sacó adelante, soy feliz. Siempre veo lo que tengo y no lo que no tengo. Tengo a mis hijas, mi abuelita, mi novio, entonces estamos tranquilos y contentos. Justo en esto días escolares me ha tocado estar entre el colegio y el trabajo, no he podido ver mucho”, manifestó tajante Ethel Pozo.

La conductora de televisión, que este domingo 6 de marzo estrena su programa ‘En esta cocina... mando yo’ con Yaco Eskenazi por América TV, señaló que “nada (me ha faltado), he tenido una mujer fuerte que ha sido madre y padre”. Recalcó sentirse tranqui y feliz en este momento de su vida, pero dejó en claro que más allá de lo económico “la paternidad o maternidad” radica en cuidar a tus hijos en la salud y la enfermedad.

Sobre la posibilidad de darle dinero a su padre como él lo ha solicitado en el programa ‘Amor y fuego’ conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre expresó:

“Yo me dedico a mis hijas, y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde 18 años. Según ley creo que corresponde a los cónyuges (la mensualidad). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado Dome y Lua, y si tengo más hijos buenos, pero a ellos me dedico en cuerpo y alma”, sentenció Pozo, algo que fue apoyado por Yaco Eskenazi quien señaló: “No te corresponde amiga (darle dinero a su padre)”.

Ethel y Yaco en ‘En esta cocina... mando yo’

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi regresan los domingos a las 7 de la noche con un nuevo formato, ‘En esta cocina…Mando yo’, programa concurso de cocina producido por GV Producciones y América Televisión, que promete diversión para deleite de toda la familia.

“‘Ya no serán las mamás que cocinen, sino que habrá un chef invitado, se prepararán platos elaborados. Tienes que preparar algo que nunca has probado. El chef dictará solo una vez la receta a las chicas y ellas tranferirán la información a los chicos, es un juego en pareja, es divertido y graciso”, comentó Ethel Pozo.

Yaco Eskenazi agregó que esperan que el público vuelva a conectarse con ellos como lo hicieron con ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’: “Ethel y yo somos humilde y confiamos mucho en que durante el tiempo que pasamos en ‘Mi mamá cocian mejor que la tuya’ nos ganamos el cariño de la gente siendo humildes, responsables y haciendo las cosas con amor y pasión. Ojalá que este domingo toda la familia se enganche y se diviertan”.

