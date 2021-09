El actor mexicano Eugenio Derbez se encuentra en el mejor momento de su carrera, que ha despegado por producciones locales como “La familia P. Luche” e internacionales como “No se aceptan devoluciones”. El comediante no solo ha consolidado su trabajo sino que también su apellido, que se ha convertido en una famosa familia: los Derbez. Sin embargo, sus hijos no llevan el apellido de su padre por una razón en particular.

La familia Derbez, a pesar de ciertos momentos tensos, se ha mantenido unida y hasta producido juntos una serie en Amazon Prime Video llamado “De viaje con los Derbez”. Es, sin lugar a dudas, un apellido que marca una tendencia para las preferencias del públicos.

Entonces, salta la pregunta de por qué Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana no son, en realidad, Derbez, cuando se los conoce de esa manera en la industria de la televisión y el cine y hasta ellos mismos se incluyen el apellido que hizo famoso su padre.

La respuesta se encuentra en la ya fallecida Silvia Derbez, la actriz de la época de oro del cine mexicano y una de las figuras de las telenovelas más representativas de la historia de México.

¿POR QUÉ LOS HIJOS DE EUGENIO DERBEZ NO LLEVAN SU APELLIDO?

De esta manera, por la vía legal, los cuatro hijos de Eugenio Derbez no llevan ese apellido sino el de González. La razón es muy sencilla, pues fue una decisión que tomó el comediante mexicano a manera de homenaje a su madre.

El actor se llama Eugenio González Derbez. Sin embargo, para hacer tributo a la vena artística de su progenitora, de quien heredó el talento frente a las cámaras y el escenario, Eugenio decidió que su nombre artístico sea Eugenio Derbez y no Eugenio González.

Sin embargo, para los temas legales, él sigue siendo Eugenio González y sus hijos también llevan ese apellido conforme a ley. Solo Vadhir tiene el apellido Derbez pero como segundo nombre: Vadhir Derbez González Torres.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE EUGENIO DERBEZ?

ASILINN

La conocida como Aislinn Derbez tiene 35 años de edad en 2021 y es fruto de la relación que Eugenio tuvo con Gabriela Michel. Ella le ha seguido los pasos a su famoso padre en el mundo de la actuación y también se ha ganado un nombre en el modelaje por su talento y belleza. Su nombre completo es Aislinn González Michel .

VADHIR

Vadhir, como se señaló antes, tiene el apellido Derbez como segundo nombre. Él tiene 30 años y también ha querido dejar huella en la actuación como lo ha hecho su padre. Su madre es Silvana Torres Prince, quien tuvo una relación con el comediante en 1990.

JOSÉ EDUARDO

Aunque se autodenomine y lo llamen como José Eduardo Derbez, en realidad su nombre es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. Se trata del tercer hijo del actor, quien nació del amor que tuvo su padre con Victoria Ruffo, la considerada “Reina de las telenovelas”. Él también se ha dedicado al mundo de la actuación a sus 29 años.

AITANA

Aitana es la menor de los Derbez. Su madre es Alessandra Rosaldo, la actual pareja de Eugenio, cuyo nombre en realidad es Alejandra Sánchez Barrero. La menor ha nacido en Estados Unidos, por lo que se sospecha que tenga un solo apellido, el González, aunque todos los seguidores la conocen como Aitana Derbez, por supuesto.

