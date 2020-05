Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, sorprendió a propios y extraños al publicar un video junto a su madre contando cómo su padre le fue infiel años atrás con la actriz Victoria Ruffo.

En el video, titulado “¿Mi papá engañó a mi mamá?”, la expareja de Eugenio, Silvana Prince, contó que ya llevaba cuatro años de relación con el actor mexicano cuando quedó embarazada de Vadhir. Un mes antes de dar a luz, Eugenio Derbez conoció a la actriz de Televisa.

“Paré (de trabajar) el último mes, antes que nacieras, (busqué) que entre alguien a suplirme un par de meses. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que hago la llamada, invito a gente para la prensa y una de ellas pues era la mamá de tu hermano (Victoria Ruffo). Yo le llamé para invitarla”, contó la madre de Vadhir Derbez.

Según la expareja de Eugenio Derbez, ella terminó la relación con el actor al enterarse de la infidelidad: “Esa noche yo no fui, yo no estuve, pero creo que esa noche fue donde se resbaló tu señor padre. Yo no lo creía hasta que me di cuenta y en ese momento le dije ‘sabes qué, papi, bye’, porque estaba en mi departamento”.

Por su parte, Vadhir Derbez contó que era evidente que algo había pasado pues él solo le lleva un año al hijo de Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez. “Ya decía yo porque a mí no me cuadraban las cuentas porque yo nací en este año y a José Eduardo le llevo un año o poco menos ¿qué está pasando aquí?”, comentó.

“Tú tenías 5 meses de nacido cuando Victoria Ruffo ya se había embarazado”, comentó la madre de Vadhir, quien aseguró que ella “le puso los cuernos” a Eugenio antes que él a ella.

