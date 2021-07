Sammy Pérez confirmó hace tres días que se encontraba internado debido al coronavirus (COVID-19). Desde ese momento mucho se habló sobre Eugenio Derbez, sobre todo por la ayuda que debía darle a su amigo.

Mediante un video publicado en las redes sociales de Sammy Pérez, Derbez habló sobre las críticas en su contra. Cabe señalar que Pérez se volvió famoso gracias a Derbez, quien le dio la oportunidad de salir en la televisión.

Eugenio Derbez habla sobre Sammy Pérez y su estado de salud. (Fuente: Instagram)

“En redes sociales hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco”, inició el actor y productor mexicano y afirmó que está pendiente a la salud de Sammy desde el primer día que se enteró que tenía COVID-19.

“Mandé varias personas de mi equipo a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital”, contó.

“Mi estilo es ese: yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo (...) La ayuda no se presume, ni se cacarea; se da”, sentenció.

Finalmente, el mexicano le pidió a sus seguidores orar por la salud de Sammy Pérez. “Recemos por él y ojala se mejore. Abrazos”, concluyó.

