Nueve meses de prisión preventiva solicitó el Ministerio Público contra cinco sujetos por el asesinato de la médico pediatra Minosska Pinto Lazo, incluido su esposo, William Eduardo Seminario Girón, sindicado como autor mediato del crimen.

En audiencia, mañana miércoles, un juez evaluará el pedido de la Fiscalía.

Crimen

Según la Fiscalía, Luis Rojas Guillén “El Gordo” disparó y mató a la mujer; Junior Miñán Seminario llevó en moto al sicario; y Cristian Sócola Bayona hizo el “marcaje” a la pediatra desde que salió de la clínica Auna.

A Sergio Sevillano Gutiérrez se le encontró el arma usada y habría llevado a Talara a los tres antes mencionados; mientras William Seminario, según los coimputados Miñán y Sócola, ordenó o encargó el asesinato de su esposa “por infidelidad, porque le había puesto los cachos”.

“Por este trabajo habían ofrecido diez mil soles”, declaró Miñán a la Policía, al confirmar un caso de venganza por infidelidad.