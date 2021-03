Evelyn Vela decidió pronunciarse y aseguró tajantemente que contrajo matrimonio con Valery Burga por amor y no por un interés de sacar papeles para ingresar a Estados Unidos por problemas legales que tuvo en el pasado.

“Este tema me está cansando, nosotros nos hemos casado porque estamos muy enamorados, no por papeles, no inventen o especulen cosas que no son”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Reina del Sur’ explicó que ella nunca estuvo presa, solo estuvo en calidad de retenida por las investigaciones que se estaban suscitando.

“Cuando estuve allá inventaron mil cosas, que llevé dinero, tarjetas, etc…¿Y cómo hice para llegar a Lima? Muchos no saben cómo son las leyes en USA, ellos se hacen respetar y el que hace algo se va preso. Yo jamás estuve en una prisión, estuve en una detención center por una investigación. En su momento di la cara y aclaré punto por punto”, expresó.

Por otra parte, Evelyn mencionó que cuando vaya a Estados Unidos, no quiere ir con visa de turista, sino con visa de esposa para poder vivir con su esposo.

“Eso está en manos de mi abogado, él se encarga de hacer ese procedimiento. Y quiero dejar en claro que cuando salí de USA no pagué ni un dólar ni nada, no estoy deportada”, finalizó diciendo a Trome.

