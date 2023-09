Evelyn Vela rompió su silencio y se refirió a las últimas declaraciones que dio Carlos Cacho en “La Casa de Magaly”, donde señaló que la popular ‘Reina del Sur’ lo traicionó y por ende “nunca más le volvería a hablar”.

“Ella me hizo a mí cosas terribles, traicionó el amor que le tenía, nunca se lo voy a perdonar, todo fue de la peor manera”, dijo el maquillador para las cámaras de ATV.

Frente a ello, Evelyn le recomendó al estilista que vaya a terapia y no busque generar polémica con mentiras. “Creo que debería ir a un psicológo... Yo creo que él quiere un poquito de protagonismo”, acotó la mejor amiga de Melissa Klug.

Por otra parte, Vela reveló que esta pelea se dio cuando descubrió que Giuseppe Benignini estaba con otra jovencita y los invitó a su restaurante en Ica.

“ Yo lo tenía en Instagram y lo veo que está en la Huacachina y le pregunté si estaba con Cacho y me responde: ‘Qué asco’ (...) Fueron a mi local y hago un en vivo y el chico mete la cabeza. Carlos, a los 10 minutos me llama a reclamarme, no le dije la verdad que estaba con la chica esta” , expresó.

TE PUEDE INTERESAR