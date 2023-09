El último episodio de “La Casa de Magaly” sacó más que chispas. Y es que Andrés Hurtado no dudó en preguntarle a Carlos Cacho sobre el romance que vivió con Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer.

Y es que el conductor mencionó que él fue testigo de dicho amorío entre el modelo venezolano y el maquillador. Incluso, hasta habría visualizado un video íntimo entre ellos dos.

Al respecto, Fiorella Retiz, quien también era parte de la conversación, preguntó si hablaban de alguien llamado ‘Renzo’. Al respecto, el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ aclaró: “ Del ‘Principito’, el exnovio de Micheille Soifer ”.

Ante esta aclaración, Cacho señaló lo siguiente: “Le daba vergüenza admitirlo, no entiendo por qué. Además, yo no sé por qué le dicen Giuseppe si se llama Gregorio, no entiendo”.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Carlos Cacho también fue consultado sobre cómo Micheille Soifer le consultó sobre el romance que vivió con ‘El Principito’. “Le dije: ‘No hablo de mi vida personal’. Por último, no me interesa, es cosa del pasado”, enfatizó.

