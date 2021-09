¡Fuertes declaraciones! Evelyn Vela estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde no pudo evitar ser consultada sobre el presunto distanciamiento con Melissa Klug, quien recordemos era su mejor amiga en el dentro y fuera del mundo de la farándula.

“Lo que pasa es que ya no somos mejores amigas definitivamente, porque antes parábamos las 24 horas juntas y nos contábamos todo”, comenzó diciendo la exvedette.

En ese sentido, la exbailarina mencionó que ahora está más enfocada en su familia y en su matrimonio. Asimismo, no quiso revelar el motivo exacto por el cual dejó de ser amiga de la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“Ahora que yo estoy casada, más dedicada a mi matrimonio, a mis hijos... Entonces prácticamente ya no salgo para nada, así que ya no me veo nada con ella. Lo que pasa es que ya no nos hablamos, por eso no podemos ser mejores amigas. Ella está en sus cosas y yo en mis cosas. (El distanciamiento) son motivos personales”, agregó.

Por otra parte, Evelyn Vela no dudó en mostrarle todo su apoyo a Melissa Klug en esta nueva etapa de compromiso con Jesús Barco. “Para el amor no hay edad, si ella se siente feliz, amada, quiénes somos nosotros para decir que no esté con ese chico”, finalizó.

