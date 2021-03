¡Fuertes declaraciones! Evelyn Vela se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser acusada por Milagros Reyes, una empresaria de catering, quien acusa a la exvedette de tenerle una deuda por S/ 1,500 soles desde agosto del año pasado.

Todo se habría dado cuando la popular ‘Reina del Sur’ contrató los servicios de la mujer por el cumpleaños de su hija.

“No lo quiere pagar porque dice que ella no lo tiene que pagar. Le echa la culpa a todos y no se hace responsable. Que me pague y se disculpe. Me sigue hablando mal cuando lo único que estoy pidiendo es que me pague mi dinero”, dijo la empresaria frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, una reportera del programa se comunicó con Evelyn y ella negó todo tipo de hecho. “Es falso, eso no sé de dónde sacó eso. Se ha pagado en tu totalidad. Que te enseñe el contrato firmado por favor. Ella quiere publicidad y aprovecha que me caso. Se está metiendo con una menor de edad y conmigo jamás hizo un contrato firmado”, se lograr leer en el pantallazo de Whatsapp.

Sin embargo todo no habría quedado ahí, ya que Vela habría utilizado sus redes sociales para insultar a la empresaria Milagros Reyes por reclamarle su pago. “De verdad eres una pobre estúp**, te que te burlas sin saber nada, qué se puede esperar de gente tan corriente como tú...”, le escribe Evelyn.

Evelyn Vela es denunciada por empresaria de no pagarle deuda - Ojo

