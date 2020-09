Jean Deza y Evelyn Vela se conocen, pero la “Reina del Sur” explicó cómo fue, descartando que exista algo entre ellos.

Tras la difusión de un antiguo video, Evelyn Vela dijo que fue hace tiempo en una salsoteca y explicó porqué estaban sentados juntos.

“Yo compartí con él en una salsoteca. Yo llegué con un grupo de gente y él llegó con alguien que conozco mucho (...) Yo nunca he tenido nada con ese señor. Fuimos a la casa de la mamá del Churrito Hinostroza y la cosa es que ese día había solo dos muebles y por eso estábamos sentados juntos. No es que sea mi amigo, ese día lo conocí. Koki Belaúnde lo grabó y no sé como llegó a la tv”, contó Evelyn Vela en el programa “Modo Espectáculos”.

Asimismo, Evelyn Vela dijo cómo se comportó Jean Deza en esa oportunidad que se conocieron, más dejó en claro no sabe cómo es él exactamente.

“En ese momento se portó bien, estaba invitando el trago. Pero que yo te giga: es buena persona, no sé, no lo conozco”.

“Luego fuimos a la casa de una amiga y luego uno de los payasos que estaban ahí hicieron un video donde salimos juntos. Él me molestó y yo solo le jalé la capucha”, recordó Evelyn Vela el video del 2017.

¿Jean Deza y Evelyn Vela juntos en video?-OJO

