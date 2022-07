Evelyn Vela no dudó en defender a su mejor amiga Melissa Klug, quien ha sido criticada por haber postergado su boda con Jesús Barco para el año 2023, debido a que tiene otras prioridades primero.

“Nosotros nunca pusimos fecha, en setiembre recién voy a cumplir un año de compromiso. Nosotros dijimos que tenemos prioridades y el próximo año nos casamos. Cuando menos se lo esperen”, dijo la chalaca en ‘América Hoy’.

Frente a ello, la popular ‘Reina del Sur’ señaló que su amiga no será una ‘novia eterna’. “¿Novia eterna? ¿Por qué? Si ya le hicieron la pedida, un matrimonio no es cuestión que te casas y listo, sino hay que ahorrar plata porque es carito. Yo he estado averiguando (cotizaciones para hacer una boda)”, comenzó diciendo.

Asimismo, Vela no descarta que exista amor entre Melissa y el futbolista, al contrario piensa que su relación está más que fortalecida que nunca. “Los dos (Melissa y Jesús) se quieren. La gente puede hablar lo que se le dé la gana, pero si ellos son felices, eso es lo importante”, finalizó diciendo.

