La examiga de Melissa Klug, Evelyn Vela, se pronunció luego que se viralizaron imágenes de ella atendiendo en un restaurante ubicado en Ica.

A través de Instagram, Evelyn Vela compartió el video, difundido por Instarándula, y aseguró que se trata del restaurante de sus padres: “Tranqui mi gente…no me etiqueten mas esto que yo misma lo subiré para ti NN que me quisiste dejar mal, no RECURSEO nooooo mi amor este Restaurant es de mis papás hace 53 años con la receta original de sus chicharrones de pollo”.

La ‘reina del sur’ contó que siempre ha ayudado en el restaurante para ganar dinero, por lo que no siente vergüenza: “nací aquí y cada vez que quería dinero me lo ganaba con mi trabajo no me da vergüenza he sido mozo algunas veces, lavé platos, cubiertos y hasta cajera de mi Restaurant”.

La examiga de Melissa Klug aprovechó en enviar un fuerte mensaje contra la persona que la grabó, aunque no precisó de quién se trata: “no sé qué tanta es la envidia de la gente que por todo jod** no, ojo el Dinero solo impresiona a la mujer vaga, cuando una mujer es trabajadora tiene lo suyo y por lo visto tú no tenías ni para pagar tu cuenta que lo pago tu acompañante, bendiciones a todos así que vengan acá al Restaurant san Isidro que yo los atenderé con mucho gusto”.

“P.D me olvidaba a ti es la que te debería dar vergüenza a parte de chismosa ocúpate de tu vida y no jod** no hay trabajo vergonzoso .. vergonzoso es NO querer trabajar’”, escribió Evelyn Vela.

VIDEO RECOMENDADO

Giselo invita a Sheyla Rojas que busque trabajo en ‘Estás en Todas’

Giselo invita a Sheyla Rojas que busque trabajo en 'Estás en Todas' ‘Giselo’ manda a Sheyla Rojas a buscar trabajo en ‘Estás en Todas’: “Sácala a Natalie Vértiz” Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, se sorprendió al saber que Sheyla Rojas desearía formar parte de la conducción de ‘América Hoy’ y envió a la animadora a buscar su anterior puesto en ‘Estás en Todas’. “Acá no vengas a hacer líos. Recupera tu puesto allá”, destacó. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR