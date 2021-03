El programa “Amor y Fuego” emitió en vivo las imágenes del preciso momento cuando Evelyn Vela y su pareja Valery Burga contrajeron nupcias en el Parque de la Amistad ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

Y es que la popular ‘Reina del Sur’ no pudo evitar emocionarse con este hecho y hasta derramó algunas lágrimas al ponerle el anillo a su barbero.

“Mientras Dios me de licencia para estar a tu lado, voy a hacerte la mujer más feliz del mundo”, le dijo Burga. “Como dicen en las buenas y en las malas. Este momento ha sido muy difícil para nosotros y lo sabes, pero eres el amor de mi vida y te quiero hasta el infinito”, respondió entre lágrimas Evelyn.

“Esta semana ha sido una semana complicada para mí, muy intensa para mí y mi esposo. Estamos súper emocionados y agradecidos con Dios por todas las cosas buenas que me han dado. Gente que no me conoce y me tiene gran cariño. Gracias a Dios estoy súper agradecida”, fueron las palabras de la exvdette.

