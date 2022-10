Tras una parada obligatoria debido a la pandemia del COVID-19, Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez, los ex Menudo, vuelven a los escenarios con su gira “Súbete a mi moto tour”. OJO conversó con Johnny y Ricky, quienes contaron lo que significa para ellos reencontrarse con sus fans de Perú este sábado 29 de octubre en la Explanada Olguín del Jockey luego de casi 10 años.

“Comenzamos el ‘Súbete a mi moto tour’ antes de la pandemia, en Puerto Rico, luego fuimos a Orlando, Atlanta, íbamos para Miami y todo se paralizó por el Covid. Retomamos hace poco. Estuvimos en Puerto Rico, en Venezuela, ahora vamos para Lima”, comenta a OJO Ricky Meléndez, uno de los primeros integrantes de la agrupación que surgió en 1977 en Puerto Rico.

“Súbete a mi moto tour” se presenta este sábado 29 de octubre en la Explanada Olguin del Jockey. Entradas a la venta en Teleticket. (Foto: Difusión)

Volver a los escenarios luego de los duros momentos vividos a raíz de la pandemia del coronavirus sin duda ha marcado un antes y un después en la vida de ambos artistas. “Hay este sentido de que no todo dura para siempre, que mientras tengamos salud tenemos que aprovechar. Hay que vivir el ahora, hay que aprovecharlo. En este momento (en el tour) estamos nosotros tres, Miguel, Johnny y yo”, reflexiona Ricky.

- ¿Johnny, fue difícil convencerte para este reencuentro?

Al contrario, nosotros estamos haciendo esto porque queremos hacerlo, porque nos divierte. Este grupo es de la gente, y mientras ellos nos quieran seguir viendo nosotros vamos a estar ahí divirtiéndonos; tanto ellos se divierten como nosotros.

Si bien Ricky es abogado de profesión, Miguel ya está retirado de la Policía y Johnny trabaja en la televisión, los tres no dudaron en ser parte del “Súbete a mi moto tour”. “Definitivamente esto no lo hacemos por el resultado económico; pero sí hay otras cosas que influyen. La verdad cuando terminamos de hacer algún evento en particular, uno mira hacia atrás y dice valió la pena”, explica Ricky.

- ¿Por qué solo tres en la presentación, qué pasó con Charlie, con René?

Ricky: Yo te puedo dar mi versión de las razones por las que yo creo que no están con nosotros. En el caso de Charlie, no está con nosotros desde algún tiempo y él ha decidido no formar más parte del grupo y él tiene sus razones, nosotros no las compartimos. En el caso de René, mi percepción es que él desea hacer otras cosas; a su edad, a la edad que tenemos, estar en un grupo no le llena como pudo haberle llenado en otro momento y quiere centrarse en hacer otras cosas, esa es la razón principal. En el caso de Ray, desafortunadamente falleció, él era siempre alguien que estaba bien pendiente y que vivía mucho en su momento ‘El Reencuentro’, ‘El moto tour’, este poder juntarnos nuevamente y de hacerlo a nuestra manera. Él (Ray) siempre fue muy importante, en cuanto sentía que no estábamos haciéndolo, que no lo llamábamos, no nos juntábamos, era él que empezaba a molestar decir ‘creo que ya es tiempo de hacer algo’.

- ¿Cómo ha sido el tema de los ensayos, recordar los pasos, o es que automáticamente suena la canción y empieza el movimiento del cuerpo y recuerdan la coreografía?

Ricky: Yo creo que, desafortunadamente, hay una parte del cerebro que está dañada, por decir una palabra, porque tiene grabado esos bailes y no sirve para nada más… jajaja… Siempre hay detallitos que pulir y gracias a la tecnología nos ayuda mucho para los que están en Miami y que ensayan por su lado, yo acá en Puerto Rico, la tecnología nos ayuda y lo hace divertido.

Johnny: Miguel y yo nos reunimos, ensayamos la coreografía, nos comunicamos con Ricky, estamos mandándonos videos. A nuestra edad siempre hay alguien que se va para la izquierda y es para la derecha. Si a mí se olvidan las cosas a veces, cómo no se me va a olvidar cosas como esas.

- Todavía hay energía para moverse en el escenario...

Ricky: Exacto.

Johnny: Uno intenta.

- ¿Habrá más reencuentros entonces?

Johnny: Sí, mientras el cuerpo aguante. Te soy bien honesto, nosotros hacemos esto porque la gente quiere seguir viéndonos. Nosotros, aparte de disfrutarlo, la gente sigue pidiéndolo y cuando hacemos conciertos ellos asisten. Recuerda que si un empresario pierde dinero con un artista no vuelve a llamarte más. Nosotros tenemos la bendición de estar trabajando constante desde el 99 hasta ahora, con pequeños intervalos.

Ricky: Llevamos haciendo, contando desde ‘El reencuentro’, ya llevamos haciéndolo más tiempo del tiempo que estuvimos en Menudo. Esto iba a ser una reunión efímera, para unas cuantas presentaciones y ya, y ya llevamos desde la primera presentación del reencuentro desde finales del 98.

“Súbete a mi moto tour” se presenta este sábado 29 de octubre en la Explanada Olguin del Jockey. Entradas a la venta en Teleticket.