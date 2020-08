La ex Miss Colombia Daniella Álvarez protagonizó la portada de una revista tras casi dos meses de la amputación de su pierna izquierda.

A través de Instagram, la exreina de belleza reveló que la portada de la revista colombiana Aló, para la cual realizó su primera sesión de fotos sin su pierna izquierda.

“Wow!! @alodigital que sorpresa tan linda esta portada! Lo más lindo es que aunque falte un pedacito de mí, mis ojos siguen viendo a la Daniella que he sido siempre, alegre, llena de fe y con muchos sueños por delante. Aquí, abrí mi corazón para contarles más de todo este proceso de pérdida por el que he pasado y cómo lo he afrontado junto a mi familia. Gracias por este homenaje que me hacen y permitir compartir con todos LA NUEVA VERSIÓN DE MI”, señaló Daniella Álvarez.

Recientemente la exMiss Colombia contó a sus seguidores que su recuperación continúa siendo un gran reto, pues debe tomar más de 20 pastillas al día:

“Tomo 24 pastillas al día y todas las mañanas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo”, señaló.

Lo más dificil para Daniella Álvarez, es que las medicinas le causan sueño, lo que le dificulta desenvolverse bien en su rehabilitación.

“Estar medicada ha sido una de las cosas más difíciles en mi recuperación, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueño durante el día dificultando mis rehabilitaciones y otras como la inyección me tienen toda mi barriga con morados. Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas. Poco a poco irán bajando estas dosis pero lo que si les puedo decir es que nada detiene mis ganas de salir adelante, que me esfuerzo al mil en cada una de mis rehabilitaciones y sobretodo que nada me quita mis ganas y fuerte deseo de siempre estar FELIZ!!”, escribió.

