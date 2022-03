La excuñada de Anuel AA, Nicole Cuevas, publicó un video del reggaetonero besando a la madre de su hijo, Astrid Cuevas. Según se observa en el material audiovisual, esto ocurrió en noviembre del año 2022, cuando todavía no confirmaba su relación con ‘Yailín la más viral’.

Junto al material, la excuñada de Anuel AA dedicó un contundente mensaje al cantante: “Eres un puerco. Tú y toda tu familia. No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre…Siempre le tiras a tu hijo por un cu**. Vas a seguir siendo el mismo”.

Según Nicole Cuevas, Anuel AA hizo promesas a la madre de su hijo: “Hace tiempo prometiendo a Astrid y a Pablo. Por qué no dices que no la sueltas, que así sea en el baño del estudio la llamas llorando. Pende** tú lo que eres es un falso… Fantasea lo que tú quieras pero con las cosas del nene, no… Y el día que a mí o a mi familia les pase algo todo caerá sobre ti y no, no es amenaza, es que sé de lo que eres capaz”.

Por si fuera poco, la excuñada aseguró que Anuel AA casi nunca ve ni llama a su hijo: “Si le fallas a tu hijo no tiene nada, no tienes calle, no te sabes los códigos y por eso tú nunca vas a hacer un hiju***** de verdad, eso está en las venas (eres tan miserable que lo llamas a través de una aplicación y una vez al mes y cuidado, y a pesar de que le has fallado 1000 veces, mi hermana se ha ocupado de que no te baje del pedestal en el ue te tiene, es un niño, no es tu fanático cb porque así lo ves) Sabes cuántas veces te esperó en los juegos mirando al público, a ver si te veía y tú nunca llegabas estando en el mismo lado o cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas, miserable, le rompes el corazón y nosotras tenemos que vivir eso, a mí sin cojone, tu carrera se jod** falso, nunca has sido padre, nunca, solamente habla con el dinero!!! Y yo a ti nunca te la voy a capear, jo** con lo que tú quieras, pero con las cosas del nene, no! Ya como que se te ha ido la mano y nadie te dice na porque tienes hasta tu familia compra”.

Por su parte, Astrid Cuevas escribió un misteriosos mensaje en Instagram: “El que actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará”.





