Daniel Bernal, el examigo de Tilsa Lozano, volvió a arremeter contra la exconejita luego de sus explosivas declaraciones en “El Show después del show". Como se sabe, el estilista reveló al popular ‘Peluchín’ que Tilsa Lozano ha seguido viéndose con Juan Manuel Vargas con ayuda de un primo, que hacía las veces de intermediario.

Y aunque Tilsa ha negado que sigue viendo al ‘Loco’ y dijo sentirse difamada por las declaraciones de su examigo, Diego Bernal se comunicó con Rodrigo González para defenderse y ratificar sus comprometedores declaraciones.

“Qué absurda he visto su presentación de hoy día. A parte de decir tantas mentiras como ha dicho y no decir la verdad de una vez, se sienta con ese vestido de cóctel con ese peinado a lo Evita Perón, no entiendo cómo le pueden pagar en ese programa echando lágrimas de cocodrilo, creo que le tenemos que dar el Óscar a la victima 2019”, se le escucha en un audio difundido por el popular “Peluchín”.

Recordemos que el exestilista de Tilsa, había asegurado que en los años que estuvo con ella "he visto que sí han tenido comunicación porque hay un familiar del loco Vargas que cuando quieren verse, cuando quieren quedar o hablar de alguna cosa o comunicarse, lo hacen a través de esta persona”.

Además, Daniel Bernal aprovechó para defenderse también de Ethel Pozo, quien insinuó que él había mentido.

“De qué me conoce esa presentadora a mi para decir que yo miento o me invento o me araño en el pasado. Yo no soy el hijo de, o la hija de. Antes de hacer una entrevista que argumente”, contó.