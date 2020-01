La suboficial de tercera Jossmery Toledo sigue siendo el tema principal en el programa “Magaly TV, la firme”. Como se recuerda, la también modelo se hizo conocida por un video publicado en la red social de Tik Tok.

Esta vez, Remigio Hernani, exministro del Interior, se refirió al caso. “Si quiere modelar que modele, pero que no use el uniforme para promocionarse”, comenta en audio presentado en el programa de espectáculos.

Hernani también se refirió al monto que supuestamente cobra Jossmery Toledo por modelar para distintas marcas. “Ahora le pagan mil dólares por calatearse (...) Hace rato la hubiera puesto de cabeza”, agrega.

“¿Para qué hizo eso (el video)? Para promocionarse y pedir su baja”, dice Hernani. “Que sea artista que le vaya bien en la vida, pero lo censurable para mí es que haya utilizado el uniforme de la policía", comenta.

Jossmery Toledo

El exministro del Interior también indica que Toledo está “buscando que la gente se ocupe de ella”. "No se preocupa la gente por su cerebro o por su condición de policía, se preocupa por su cuerpo... hay cómo van a atropellarla pobrecita, ahí sale la gente que ignora qué significa la disciplina”, concluye.

Como se recuerda, te jueves Toledo solicitó su pase a retiro de la Policía Nacional del Perú y aún no dio detalles sobre las razones. “Siempre he querido a mi institución, pero han sucedido muchas cosas que me han llevado a tomar esta decisión”, manifestó.