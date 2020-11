La modelo Vanessa López, expareja del actor Eleazar Gómez, recurrió a sus redes sociales para referirse al arresto del histrión por presunto ataque e intento de estrangulamiento contra su pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

En el video compartido desde cuenta de Instagram, López recordó que hace tres años su romance terminó con el actor de “Rebelde” por su supuesto comportamiento violento.

“Yo creo que es mejor que lo que tenga que decir, lo diga por aquí, ya que no es tanto. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años, y hubo quienes no me creyeron”, dijo en los primeros segundos del clip.

Asimismo, la modelo señaló que hubo quienes no creyeron sus palabras y aseguraban que se trataba de un intento por obtener fama. “Hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención, lo cual a mí me pareció bastante ridículo porque es un tema muy delicado con el cual yo nunca jugaría”, enfatizó.

Vanessa enfatizó que la presunta agresión de Eleazar a la modelo peruana no le da gusto, por el contrario, le parece algo muy delicado.

“Lo que está pasando con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte, muy delicado. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara a mayores para hablar con los medios y me solidarizo muchísimo con Tefi porqué sé que no la debe estar pasando nada bien”, puntualizó.

Finalmente, la modelo pidió a sus seguidoras que no toleren ningún tipo de violencia. “Espero que a ustedes también les sirva de lección el saber que una agresión, por más mínima que sea, no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora”, acotó.

El también exnovio de Danna Paola fue arrestado la mañana del jueves por supuestamente haber golpeado, mordido y estrangulado a Valenzuela en un departamento ubicado en la colonia Nápoles, Ciudad de México.

