Daniel León Zapatel, expareja de Alexandra Venturo, se pronunció por la denuncia de violencia psicológica contra él. El programa ‘Amor y Fuego’ le consultó si cree que el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba está detrás de esto.

La expareja de Alexandra Venturo consideró que ha sido acusado injustamente, y que la nueva pareja del ‘Gato’ Cuba le ha cerrado todas las puertas para continuar viendo a la hija de 2 años que tienen en común.

Él contó que Ale le estaría pidiendo 4500 soles mensuales por la manutención y que solo vea a la pequeña dos veces a la semana, más dos fines de semana al mes.

“Yo me di cuenta de la jugada que me estaban haciendo y perdí los papeles (...) No fue contra ella, esa reacciones fue contra mis lentes, quejándome por lo que me estaban haciendo (..) Le dije que quería darle 2,500 soles y pagar la mitad de todo, ni que le estuviese ofreciendo 500 soles”, contó tras la denuncia de violencia familiar que le interpuso la novia del ‘Gato’ Cuba.

Daniel León indicó que le gustaría conciliar para tener una tenencia compartida con Ale, como Rodrigo Cuba la tiene con Melissa Paredes. Debido a los problemas legales, le mandó una advertencia al exesposo de Melissa.

[¿Crees que ha influenciado Rodrigo Cuba?] No, no creo, es un buen chico, yo le he conocido al ‘Gato’ y me cae bien, me parece una buena persona (...) No sé, ya verá él, con el tiempo él verá con quién está, pero es un buen pata y me gustaría que siga allí”; comentó.

Expareja de Ale venturo

