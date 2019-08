Andrea García reapareció en televisión y reveló que su expareja y padre de su hijo, el salsero Josimar, dejó plantado a su hijo en una actividad del colegio.

En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, la expareja de Josimar reveló que el salsero la ha demandado por régimen de visitas pese a que el niño es quien va a ver a su padre: “Me ha demandado por un tema de régimen de visitas, es algo que no logro entender porque mi hijo va a visitarlo. Extra del tema de conciliación que tenemos porque él tendría que ir a ver a mi hijo y no cumple”.

Según Andrea García, el niño de 4 años ha sufrido problemas psicológicos ante la ausencia de su padre. Incluso, el salsero habría dejado plantado a su hijo en una actividad del colegio.

“Joaquín se aprendió las canciones y no fue. Le supliqué a su manager, a su sobrina y a su mamá, porque yo sé que viaja, sé que trabaja, y no fue ni a su bautizo ni a su cumpleaños”, expresó una indignada Andrea García, quien reveló que el menor no recibió ni siquiera un regalo de parte de Josimar en Navidad.