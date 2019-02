​Expareja de Erick Sabater cuadra a Janet Barboza: "Ni con todos los años que lleva encima aprende a moderarse"

La modelo Giulliana Barrios, expareja de Erick Sabater, ha utilizado sus redes sociales para cuadrar a Janet Barboza luego de que esta hiciera un comentario que no le agradó mientras era panelista en el programa Válgame Dios.

Es así que a través de Instagram, Giulliana Barrios escribió: "Ya que no pude contestarle en vivo, tendré que decírselo por aquí... me parece de muy mal gusto que la señora Janet Barboza haga un comentario desatinado dando pie a que los televidentes entiendan algo que tal vez puede ser cierto en algunos casos pero no en el mío. Sea un poco más consciente de lo que dice. ¡Gracias!".

Tras esto, la joven modelo que apareció en las imágenes de la pelea entre Erick Sabater y Coto Hernández lanzó tremendo misil contra la popular Rulitos: "En serio hay gente que ni con todos los años que lleva encima aprende a moderarse... puedes ser panelista de vez en cuando y emitir una opinión pero hay que aprender a respetar".

