El cantante Ezio Oliva se pronunció sobre los rumores de que usa “elévate shoes” para ‘crecer’ unos centímetros y disimular su baja estatura cuando camina al lado de su esposa Karen Schwarz.

Ezio se presentó en el programa ‘Mujeres al Mando’ y negó que use ese tipo de zapatos, el cual se caracteriza por tener ‘taco’ en su parte interna.

“Hay que mantener la chatura con personalidad”, sostuvo.

Sin embargo, su esposa lo ‘troleó' en vivo: “¿Amor, qué zapatilla has llevado ahorita?”, dijo en referencia a la suela extravagante de las zapatillas de Ezio, que lo hacían ver más alto.

Luego, la co-conductora de ‘Yo Soy’ comentó que no ha dejado de usar su tacones cuando camina con su esposo.

”Hablando en serio, a veces yo compro taco chiquito y me pregunta ‘que cuál taco uso’, yo le digo que 15 y me dice ‘usa tus 15 nomás’. Yo me siento feliz porque es un hombre seguro, yo entro a una reunión con él y me siento la mujer más grande del mundo por el chato hermoso que tengo a mi lado”, comentó la modelo.

“El primer día que conocí a Karen le dije ‘esto es lo que hay, no más’”, agregó el cantante.

