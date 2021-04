El cantante Ezio Oliva anunció que no votará por Pedro Castillo y se inclinaría por Keiko Fujimori tras estudiar los planes de gobierno y ver entrevistas de ambos candidatos de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Después de leer mucho, mirar muchas entrevistas pero sobre todo dejar de lado absolutamente todos los prejuicios que tengo de cara a Keiko como de Castillo, ya que no soy fan de ninguno de los dos, quiero decirles lo que pienso”, señaló el esposo de Karen Schwarz.

“No puedo votar por alguien que no respeta los derechos de otro peruano. Tengo grandes amigos y familiares de la comunidad LGBT+ a los que quiero y respeto”, escribió Ezio Oliva como una de las razones por las que no dará su voto a Perú Libre.

“No puedo votar por un candidato que hace algunos años fue relacionado a Sendero Luminoso, grupo terrorista que hizo sufrir tanto a este país y a millones de peruanos”, señaló el cantante con un video del entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, declarando que “el Gobierno no dialogará con sectores vinculados al Movadef”.

También cuestionó que Perú Libre considere a Venezuela como una democracia pese a los millones de venezolanos que han huido buscando un futuro mejor: “No puedo votar por un candidato que asegura que nuestro país vecino vive una democracia cuando tengo decenas de amigos venezolanos que me han contado con lágrimas en los ojos lo que han sufrido y como han tenido que escapar de su país para buscar un mejor futuro con sus familias”.

Sin embargo, Ezio Oliva aseguró que respeta el voto de todos, pero pidió que se tenga en cuenta que está en juego el futuro de las familias peruanas: “Entonces, si después de haberles presentado estos puntos, que la verdad son algunos de los tantos con los que no comulgo, con los que no estoy de acuerdo, lo único que les digo es que voten por quien mejor les parezca, pero voten de manera consciente, de manera objetiva e investigado, porque de verdad -y no es broma- el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra familia, nuestro futuro está en nuestras manos”, concluyó.

Fotos y videos: GEC | Instagram Ezio Oliva

