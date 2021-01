Ezio Oliva decidió dedicarle un emotivo saludo de cumpleaños a su esposa, Karen Schwarz, quién el día de hoy celebra sus 37 años.

Mediante su cuenta de Instagram, el interprete de “Siempre has sido tú” subió una fotografía de los dos con un tierna descripción.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida”, escribió el cantante en una de sus historias, etiquetando a la conductora de “Yo Soy”.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram: @eziooliva)

Recordemos que Ezio Oliva se encuentra en Miami para continuar con su carrera musical, debido a esto, Karen celebrará su día especial sola junto a sus dos pequeñas.

“Hoy, después de casi un año, por primera vez me separo de mi familia y la verdad es que se siente rarísimo. Pero por otro lado, esto era lo que mi corazón tanto necesitaba, volver a viajar para seguir construyendo lo que tanto me ha costado. Allá vamos Miami, este 2021 no lo detiene nadie ¡Mucha música en camino!”, escribió el exintegrante del grupo Adamo en su cuenta de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Ezio Oliva orgulloso de Karen Schwarz - Ojo