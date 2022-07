Más que enamorado. Ezio Oliva no dudó en utilizar sus redes sociales para dejar nuevamente en claro que, pese a que su matrimonio con Karen Schwarz no es “perfecto”, no deja de admirarla y sentirse orgulloso cada día que pasa a su lado.

Y es que el reconocido cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviarle un emotivo mensaje a la co-conductora de “Yo Soy”, quien recientemente aperturó un nuevo local de su emprendimiento de prendas femeninas.

Recordemos que la modelo tiene su marca “Valente”, donde ofrece prendas interiores para mujeres de todas las tallas, resaltando la belleza femenina. Esta vez, tras abrir un nuevo local en Megaplaza, Ezio Oliva aprovechó sus redes para enviarle sus mejores deseos a la madre de sus hijas.

“No creo en las relaciones perfectas, y mucho menos en que existen fórmulas entre parejas, pero lo que definidamente debe de pasar es sentirte orgulloso y admirar a quién tienes al lado”, escribió en sus historias.

