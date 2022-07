Durante el programa “Amor y fuego” transmitido el 19 de julio de 2022, Rodrigo González se burló del monto que Ezio Oliva cobraría para cantar en eventos privados, como la pedida de mano de Richard Acuña y Brunella Horna.

Inicialmente, Gigi Mitre comentó que la boda de Brunella Horna y Richard Acuña opacaría la boda de Ethel Pozo: “Es boda va a ser más producida que la de Natalie Vértiz, pero no va a ser producida por ningún canal, sino por el propio Acuña, con su plata”.

“A mí lo que me parece increíble es que eso cobre el marido de la ‘mosca muerta’ y que haya quien se lo pague. ¿Eso cobra? Eso dicen”, comentó Rodrigo González.

“¿25 mil soles por ir a cantarte sus temas tontonetes ahí? Y encima que te habla de la ‘mosca muerta’ en la canción y encima pagarle, fuera de mi matrimonio”, acotó el popular ‘Peluchín’.

Poco después, Rodrigo González admitió que Ezio Oliva es un buen cantante y hasta lo comparó con Karen Schwarz: “Ahora, eso sí porque a mí no me gusta ser injusto: él es mejor cantante que ella presentadora. Sí... me quedé pensando, sí, no hay que ser mezquino, él es mejor cantante que ella presentadora”.

“Tiene canciones pegajosas”, dijo Gigi Mitre. “Me parece mejor”, admitió Rodrigo González.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza hace cruel broma a Edson Dávila

Janet Barboza bromea a Edson Dávila.