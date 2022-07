Juliana Oxenford no se calló nada y se refirió a los gestos que habría tenido l cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien se presentó ante el Congreso el último viernes. Y es que la conductora afirmó que la investigada por tráfico de influencias miraba a los presentes de manera bastante desafiante.

En ese sentido, la periodista también añadió que la hermana de la primera dama respondía a las preguntas mirando a la prensa y a los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso por encima del hombro.

“Las formas hablan más que el propio fondo, que la misma palabra. Ella sí respondía, pero con una actitud bien desafiante, bien por debajo del hombro hacia la prensa, hacia varios de los congresistas que, obviamente le hacían las preguntas que todos les quisiéramos hacer”, comenzó diciendo.

Cabe señalar que Paredes afirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que sus derechos han sido vulnerados tras exponerse información acerca de ella y de su vínculo familiar.

“Por medios de comunicación se dice que yo estaba viajando a Bogotá. Estoy aquí. No hice tele transportación. Se me ha vulnerado mis derechos, se ha filtrado un audio donde me he sentido discriminada. Se me ha tratado de toda clase de pronombres en ese audio”, expresó durante su participación.

“¿Qué hago? ¿Me aguanto por ser familia del presidente? Por ser familia del presidente estoy desempleada. Forman grupos para investigar a mi familia, pero el resto de la población hay matanzas todos los días, delincuentes en las calles, muchas niñas violadas de mi edad o menos. ¿En qué momento atacan a ellos?”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO